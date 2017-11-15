Bursa'da 20 İha Kaçak Avcılar İçin Aynı Anda Havalandı...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Bursa'da bir araya gelen 20 drone gönüllüsü kaçak avcıları yakalamak için filo halinde havadan takip yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Uluabat Ramsar alanında gerçekleştirilen av koruma faaliyetinde av koruma kontrol memurlarıyla birlikte jandarma, fahri av müfettişleri ve gönüllü drone pilotları katıldı.



Drone ile sazlık alan içerisindeki avcıların yerleri belirlenerek av koruma memurları tarafından belgeleri kontrol edildi. Evraklarında herhangi bir eksiklik olmayan avcılar, avlanmaya devam ederken kaçak avlananlar için cezai işlem uygulandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, doğal yaşamı korumak amacıyla teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarını belirtti. Eroğlu,"Dronelu korumada gönüllü drone pilotlarında da faydalandık. Diğer bölgelerimizde de aynı yöntemin kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. - BURSA