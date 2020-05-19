Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası
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Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası

Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzasıBURSA'nın Gemlik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin hakim tepesine 30 kamyon taş kullanılarak 20 dönümlük alanda dev Atatürk imzası oluşturuldu.

Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası
19.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:44

Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin hakim tepesine 30 kamyon taş kullanılarak 20 dönümlük alanda dev Atatürk imzası oluşturuldu.

Gemlik ilçesinin en hakim tepesi olan Kel Tepe'ye ilçe belediyesince dev Atatürk imzası atıldı. Gemlik ve İznik ilçelerinden görülen imza, 20 dönümlük alan içine yerleştirildi. 30 kamyondan fazla taş kullanılan Atatürk imzasında, uzunluğu 100 metreyi bulan devasa büyüklükte harfler bulunuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak yapılan imza, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan uçakların da iniş güzergahında bulunuyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, şunları söyledi:

"Burası Gemlik'in en hakim noktası. Gemlik Körfezi'nden İznik Gölü'ne kadar görebildiğimiz bir yer. Aynı zamanda özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçakların da rotası içinde olan bir zirve nokta. Malum 19 Mayıs, bu Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'na başladığı, ilk adımın atıldığı gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün bugün. Bir milletin kurtuluşunun ilk adımı. Koronavirüs nedeniyle bir şey yapmak da mümkün değil. Yurttaşımızın bizlerden bir beklentisi vardı. 'Bu 19 Mayıs sönük mü geçecek' diyorlardı. Böyle bir çalışma yapalım dedik. Bildiğimiz kadarıyla dünyanın en büyük Atatürk imzası olacak. 200 metre uzunluğunda bir imza. 100 metre uzunluğu olan harflerimiz var. Yaklaşık 20 dönümlük arazi içerisine yerleştirilmiş durumda. 30 kamyondan fazla taş kullanıldı. İnsanlarımızı bir parça da olsa mutlu edebilmek istiyoruz. Hem 19 Mayıs önemli bir gün, bunu yapmak boynumuzun borcuydu diye düşünüyoruz. Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Umarım ayrı kaldığımız son bayram olur. Omuz omuza, hep birlikte alanlarda kutlayabileceğimiz bayramlarda da buluşmak dileğiyle."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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