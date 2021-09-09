Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
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Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar

Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir gecede dört farklı inşaata giren hırsızlar, yüz binlerce liralık inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da bir gecede dört farklı inşaata giren hırsızlar, yüz binlerce liralık inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 2 Eylül Perşembe gecesi, Nilüfer'e bağlı Kayapa Mahallesi'nde bulunan 4 farklı inşaat şantiyesinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden inşaat halindeki şantiyede bulunan kalıp malzemelerini ve iskele sistemlerini gözüne kestiren hırsızlar, sabaha karşı şantiyenin yanına kamyonetle geldi. Etrafı kolaçan eden şahıslar, kimsenin bulunmadığı şantiyeye kamyoneti yanaştırarak, içeride bulunan kalıp ve iskele demirlerini araca yüklemeye başladı. Kamyonette yer kalmayınca hırsızlar telefonla ikinci aracı çağırdı. Bölgeye gelen toplam 5 kişi, 20 dakika içerisinde şantiye içerisinde bulunan bütün malzemeleri araçlara yükleyerek olay yerinden ayrıldı.

Sabah şantiye sahipleri geldiğinde, demir korkulukların yıkıldığını fark etti. İçeri girdiklerinde inşaat malzemelerini yerinde göremeyen yetkililer, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, önce bir araçla gelen iki kişinin malzemeleri araca yüklediği ve sonra ikinci bir aracın daha geldiği, toplam beş kişinin inşaat malzemelerini araca yükleyip götürdükleri görüldü. Durum üzerine polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirledikleri şüphelileri arıyor.

O gece dört ayrı inşaatın şantiyesinde hırsızlık meydana geldiğini ve piyasa değeri milyonları bulan malzemelerin çalındığını belirten Ahmet Balcı, "Hırsızlar sabaha karşı 04.30 gibi arkası açık kasalı kamyonetle gelmişler. Etrafa çektiğimiz sacları kaldırıp içeri girmişler. Bütün inşaat malzemelerini araca yüklemeye başlamışlar. Beş dakika sonra bir araç daha gelmiş. İkisinin de plakası yok. Tahminen 5-6 kişiler. Burada bulunan kalıpta kullandığımız piramitleri, iskele ayaklarını götürmüşler. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin liralık bir zararımız var" dedi.

Aynı gece hırsızların girdiği başka bir şantiyenin sahibi Adem Şamlı, "Bizim de daha önce ilkinde 25 bin liralık, ikincisinde 32 bin liralık malzememiz çalındı. Bizim o gece bekçimizi spreyle bayıltarak soymuşlar. O gece burada ortalama 14-15 milyon liralık hırsızlık yapmışlar. Ben gece gündüz çalışıyorum. Çocuğuma bir şey istediği zaman alamıyorum. Ama hırsız benim bir gecede bütün malımı götürüyor. O zaman biz ne yapalım? Biz de mi hırsız olalım?" diye isyan etti. - BURSA

Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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