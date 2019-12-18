Bursa'da 2 yaşındaki Umut Hasan'ın ölümüyle ilgili dava

18.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:10

Bursa'da, 2 yaşındaki Umut Hasan'ın ölümünün ardından hakkında dava açılan annesi ve arkadaşının yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kasten öldürmek" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Kenan Açık, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve suçu bildirmeme" suçundan yargılanan Suriye uyruklu müşteki sanık Aysel Hasan, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Kenan Açık, Aysel Hasan'la olaydan 7 ay önce İstanbul'da tanıştıklarını ve zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi.

Hasan'ın fuhuş yaptığını ve oğlunu başkalarına emanet ederek geceleri dışarı çıktığını anlatan Açık, "Aysel'le Bursa'ya yerleşmeye karar verdik. Olaydan 3 gün önce Demirtaş Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Çocuk hastaydı ve sürekli kusuyordu. Aysel evde yoktu, çocuğu tek başıma yıkadım. Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. Kimliği olmadığı için hastaneye götüremedik." dedi.

Açık, aynı gece Aysel Hasan'ın yine dışarı çıktığını belirterek, "Süt hazırlamak için mutfağa gittiğimde salondan bir ses geldi. Salona döndüğümde Umut'un yere düşmüş olduğunu gördüm. Ağzını açmaya çalıştım. Çocuğu alıp Dosab Semt Polikliniğine götürdüm. Çocuk daha ölmemişti. Aysel'i arayıp 'Çabuk gel Umut koltuktan düştü' dedim. Aysel hastaneye geldi, ben de kardeşimin yanına gittim. Ona da 'Benim aranmam var, ifadede kardeşimin adını ver' dedim." diye konuştu.

Küçük çocuğun rahatsızlığı nedeniyle çok masraf yaptığını dile getiren Açık, Umut'un ölümüyle ilgisinin olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Müşteki sanık Aysel Hasan da oğlunun, daha önce beraber yaşadığı bir kişiden olduğunu ve doğuştan rahatsızlığının bulunduğunu anlattı.

Kenan Açık'la bir müddet görüştükten sonra kendisini oğluyla Bursa'ya getirdiğini belirten Hasan, "Olayın olduğu gün saat 17.00 sıralarında evden çıktım. Ben çıkarken Umut uyuyordu. Saat 21.30 sularında çocuğu sormak için Kenan'ı aradım. Umut'u sordum 'İyi' dedi. Aradan 10-15 dakika geçti, Kenan beni aradı. Sesi telaşlıydı. 'Çabuk gel, Umut koltuktan düştü nefes almıyor' dedi. Direkt hastaneye gittim. Umut'a müdahale ediliyordu ve vücudunda görünen bir şey yoktu." ifadesini kullandı.

Oğlunun poliklinikten hastaneye sevk edildiğini ve hemen ameliyata alındığını aktaran Hasan, "Doktor emar çektikten sonra 'Bu çocuğa ne olmuş, kafatası kırılmış, beyin kanaması geçiriyor' dedi. Bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kenan bana çocuğu yıkarken düşürdüğü konusunda bir şey demedi. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmaya tanık olarak katılan olayın yaşandığı apartmanın sakinlerinden Feyhan Özden de olaydan 3 gün önce Umut'un sürekli ağladığını, olay günü de üst katta oturan komşularının kendisini arayarak daireden yüksek ses geldiğini belirterek, "Bu çocuğu öldürüyorlar mı" diye sorduğunu, sonrasında çocuğun hastanede olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, anne Aysel Hasan hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına, sanık Kenan Açık'ın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Demirtaş Mahallesi'nde, şubat ayında gerçekleşen olayda, Umut Hasan (2), annesinin erkek arkadaşı Kenan Açık (39) tarafından bilinci kapalı halde, koltuktan düştüğü iddiasıyla Dosab Semt Polikliniğine götürülmüş, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Hasan, yoğun bakımda 6 gün kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından anne Aysel Hasan'ın şikayeti üzerine Kenan Açık gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Kaynak: AA