Bursa'da 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir kamyonda 2 tonu aşkın kaçak tütün ile 950 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa istikametine seyreden T.B. idaresindeki kamyon, Alibey Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 950 bin makaron ve 2 bin 20 kilogram kaçak tütün bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.B. ve E.A, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.