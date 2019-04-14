Bursa'da 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi İlçesi Orhaneli-Bursa karayolunda meydana geldi. Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Nalınlar mevkiinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75), hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güneş kardeşlerin cesetleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. - Bursa

Kaynak: DHA