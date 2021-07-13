Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Osmaniye Mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Şebboy Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Alpay Ç.(37) yönetimindeki 09 RJ 789 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü Emre K.(24) yönetimindeki 16 ALV 496 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kaza sonucu sürücü Alpay Ç.(37) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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