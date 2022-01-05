Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarihi evden 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheliyi yakaladı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarihi evden 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheliyi yakaladı.

Olay, 25 Aralık 2021 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Camii Sokak üzerinde bulunan ahşap tarihi 2 katlı binada meydana geldi. Binadan 2 milyon TL değerindeki 3 adet 400 yıllık dokuma halı, 9 adet 100 yıllık tüfek, çok sayıda tarihi değeri olan malzeme çalındı. Olayın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarındaki 100 adet güvenlik kamerasını inceledi. Şahısları tespit eden ekipler 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheliler M.D., M.S., E.Ç., H.İ.Ç. ve O.E.'yi yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çalınan tarihi değeri olan eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri bittikten sonra 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan M.D. ve O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Ç., M.S., H.İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 2 milyon TL değerindeki 400 yıllık tarihi eseri çalan 5 şüpheli yakalandı

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