Son dakika gündem: 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı
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Son dakika gündem: 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.

İddiaya göre, Çırpan Mahallesi'nde karşılaşan O.D. (19) ve M.Z. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D. bilek ve dizi, M.Z. ise belinden tabancayla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika gündem: 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı
Son dakika gündem: 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı
Son dakika gündem: 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı
Son dakika gündem: 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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