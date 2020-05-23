Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada
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Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada

BURSA'da, trafikte karşılaşan husumetli araç sürücüleri arasındaki silahlı çatışma, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada
23.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:42

BURSA'da, trafikte karşılaşan husumetli araç sürücüleri arasındaki silahlı çatışma, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, perşembe akşamı Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan 16 NOL 63 plakalı otomobilin sürücüsü K.G. ile 16 SHL 22 plakalı otomobilin sürücüsü M.S.O. trafikte karşılaştı. K.G., belindeki tabancayı çıkarıp, beraberinde eşi Z.T.O. olan M.S.O.'nun otomobiline ateş açtı. M.S.O. da av tüfeği ile karşılık verdi.

Çıkan çatışmada, M.S.O.'nun tüfeğinden çıkan kurşunlardan biri, kaldırımda yürüyen Mert U.nun ensesine isabet etti. M.S.O. da sol ayak bileğinden vurularak, yaralandı. K.G. ve M.S.O. otomobilleriyle olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Mert U. ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDIÇevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, M.S.O.'yu bir gün sonra Nilüfer ilçesindeki evinde yaralı halde yakaladı. Hastaneye kaldırılan M.S.O.'nun ayağındaki kurşun ameliyatla çıkarıldı. K.G. ise dün akşam bir yakınının evinde yakalanarak, gözaltına alındı.ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Silahlı çatışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan M.S.O.'nun bir süre yoluna devam ettikten sonra cadde üzerinde durarak K.G.'yi beklediği, K.G.'nin otomobiliyle geçtiği sırada ateş ettiği görülüyor. Bu sırada yaya Mert U.'ya, M.S.O.'nun tüfeğinden çıkan mermi isabet ediyor. Yaralanan Mert U. can havliyle kaçmaya çalışıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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