Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kaza, kamerada
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Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

BURSA'da, hafif ticari aracın kamyonetle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kaza, kamerada
12.06.2020 08:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:31

BURSA'da, hafif ticari aracın kamyonetle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İznik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Yenişehir'den İznik yönüne giden Ahmet Ş. yönetimindeki 16 H 8678 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten kontrolsüz dönüş yapan Şaban Ç. yönetimindeki 16 Y 74 33 plakalı kamyonete çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Ş. ile kamyonetin açılan kapısından düşen Şaban Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

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