Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı

06.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:39
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, aynı aileden 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan anne Kader Kılıç (25), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, aynı aileden 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan anne Kader Kılıç (25), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Kaza, 30 Kasım'da saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mehmet Karadağ'ın (51) kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Karadağ, hayatını kaybederken, kızı Kader Kılıç (25), torunları Yusuf Kılıç (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ile diğer sürücü Osman Aydınlı, ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Salih Yunus Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden çocukların annesi Kader Kılıç, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMA

İlgili Haberler

3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Mersin'de bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
Mersin'de bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade
Magazin Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Necip Uysal Ersun Yanal Yılmaz Vural
Tüm Haberler Bakan Aydın Aralık Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 21:43:50. #1.15#
title