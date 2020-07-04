Bursa'da 2. kattan düşen çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlattı Bursa'da 2. kattan düşen çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlattı Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Emirgan Sokak'ta meydana gelen olayda 2. katın balkonunda düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Bursa'da 2. kattan düşen çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlattı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Emirgan Sokak'ta meydana gelen olayda 2. katın balkonunda düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre olay Mahmudiye Mahallesi Emirgan Sokak'ta meydana geldi. 7 yaşındaki Ayşe Nur Ü. balkonda oyun oynadığı sırada iddiaya göre dengesini kaybedince 2. kattan aşağı düştü. Düşen talihsiz çocuk yerden kalkıp evine geldi. Çocuklarını karşısında gören aile biranda şok oldu. Ailesine düştüğünü söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler küçük kıza müdahale ederek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Küçük Ayşe'nin durumunun iyi olduğu, olayla ilgi soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA