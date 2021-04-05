Bursa'da 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bursa'da 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç