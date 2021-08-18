Son dakika haberi... 2 katlı metruk bina çıkan yangının ardından çöktü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metruk bina, çıkan yangının ardından çöktü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metruk bina, çıkan yangının ardından çöktü.

Elmalık Caddesi'ndeki 2 katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken ev daha sonra çöktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç