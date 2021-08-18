Son dakika haberi... 2 katlı metruk bina çıkan yangının ardından çöktü
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Son dakika haberi... 2 katlı metruk bina çıkan yangının ardından çöktü

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metruk bina, çıkan yangının ardından çöktü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metruk bina, çıkan yangının ardından çöktü.

Elmalık Caddesi'ndeki 2 katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken ev daha sonra çöktü.

Son dakika haberi... 2 katlı metruk bina çıkan yangının ardından çöktü
Son dakika haberi... 2 katlı metruk bina çıkan yangının ardından çöktü
Son dakika haberi... 2 katlı metruk bina çıkan yangının ardından çöktü
Son dakika haberi... 2 katlı metruk bina çıkan yangının ardından çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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