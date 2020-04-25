Bursa'da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Bursa'da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü - Haber
Koronavirüs, Bursa, Yerel, Haber

Bursa'da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü

Bursa'da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi Covid-19'la mücadele kapsamında Bursa'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz devam eden çalışmalarla 2 haftada yaklaşık 30...

25.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:43
Bursa'da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü

Bursa'da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

BURSA - Covid-19'la mücadele kapsamında Bursa'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz devam eden çalışmalarla 2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da başta ulaşım olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Özellikle Kent meydanı - Heykel güzergahındaki yaklaşık 6,5 kilometrelik T1 hattında tramvay yolunun yıpranan bölümlerinin yeniden asfaltlanmasıyla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, hafta içi kent merkezi trafiğinin oldukça azalması, hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte trafiğin tamamen durmasını fırsata çevirip çalışma alanını iyice genişletti. T1, T3 tramvay hatları, Mudanya yolu, İpekçilik Caddesi, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere özelikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı zamanlarda gece de devam eden çalışmalarla 2 haftada yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt döküldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Setbaşı ve Yeşil bölgesinde gece devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Kurtoğlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Gedik'in de katıldığı incelemede ekiplere baklava ikram eden Başkan Aktaş, bir taraftan korona virüsle yoğun şekilde mücadele ederken, başta ulaşım olmak üzere rutin belediyecilik hizmetlerini de kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını Büyükşehir olarak fırsata dönüştürdüklerini diye getiren Başkan Aktaş, "Bu süreçte Bursa'nın yıllardır kangren haline gelmiş sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz. Özellikle ulaşımda T1, T3 hattı ile başlattığımız çalışmaları, Mudanya Yolu, İpekçilik Caddesi başta olmak üzere farklı alanlara yaydık. Geçtiğimiz hafta sonu hem Mudanya yolu hem T1 ve T3 tramvay hatlarında yaklaşık 8 bin ton asfalt dökmüştük. Biliyorsunuz bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe gününden başladı. Biz Perşembe ve Cuma günleri, geceleri de 11 Eylül Bulvarı, Gökdere, Yeşil, Çelebi Mehmet Bulvarı'nda devam eden çalışmalarla 2 günde 12 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdik. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği Cumartesi ve Pazar günleri de 8 bin tondan fazla asfalt dökümü ile son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplamayı gerçekleştirmiş olacağız. Bu çalışmalar bizim yaz aylarında yapmayı planladığımız çalışmalardı ancak bu günleri fırsat bilip, çalışmaları öne çekmiş olduk. Ben bu çalışmalar için gece gündüz görev başında olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurtoğlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Gedik de yıllardır bekledikleri çalışmanın zamanlamasının çok iyi olduğunu, esnafın kapalı olması, vatandaşların ve araçların trafiğe çıkmaması sayesinde çalışmaların hıza ilerlediğini söyledi. Gedik, mahallesine Bursa'ya değer katacak çalışma nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa'da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haber
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haber
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Öpmek için herkesin gitmesini bekledi! İzleyenleri duygulandırdı Haber
Öpmek için herkesin gitmesini bekledi! İzleyenleri duygulandırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor Haber
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Haluk Levent Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ergin Ataman Loris Karius Sergen Yalçın Mauricio Isla
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Bursa'da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:51:09. #1.15#
title