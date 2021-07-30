Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı Kaza sonrası araçta bulunan börek ve poğaça hamurları yola savruldu Bursa'da kavşağa dikkatsiz giren hafif ticari araç, poğaça ve börek hamuru yüklü başka bir hafif ticari araca çarptı.

Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kaza sonrası araçta bulunan börek ve poğaça hamurları yola savruldu

BURSA - Bursa'da kavşağa dikkatsiz giren hafif ticari araç, poğaça ve börek hamuru yüklü başka bir hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından poğaça ve börek hamurları yola döküldü.

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Şener Baldız idaresindeki 16 BD 509 plakalı hafif ticari araç, imalathaneden yüklediği poğaça ve börek hamurlarını götürmek üzere Altıparmak istikametinden Çekirge Mahallesi istikametinde Stadyum Kavşağı'na geldiği sırada, Stadyum Caddesi'nden Altıparmak istikametine dönmek isteyen Nazmiye Onay idaresindeki 16 AHE 780 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Şener Baldız'ın aracı takla atıp sürüklenirken, Onay'ın aracı da kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada Şener Baldız ile birlikte aynı araçta bulunan Tamara Kamil ile kızı Esra Kamil yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, diğer araç sürücüsü Nazmiye Onay'ı, ifadesini almak üzere Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Öte yandan kazanın şiddetiyle devrilen araçtaki poğaça ve börek hamurları yola döküldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılması ve belediye ekiplerinin dökülen hamurları temizlemesiyle trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü 'Geliyorum beyler' oldu
Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü "Geliyorum beyler" oldu
Genç kızdan ürküten iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti
Genç kızdan ürküten iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti
Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı
Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Sayan Düm Tek Tek Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Roger Schmidt Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 08:01:08. #1.15#

title