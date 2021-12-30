Bursa'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 2'si firari hükümlü 7 kişi yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca farklı illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 10 kişi hakkında çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bu kişilerden 7'si gözaltına alındı.

Haklarında 8 yıl 9 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi. Diğer 5 kişiden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 4'ü salıverildi.

Aranan 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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