Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
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Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

BURSA'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen altın işlemeli Tevrat ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

BURSA'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen altın işlemeli Tevrat ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.  Eserler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler H.Y.(47), A.A.(41) ve S.Ç.(44) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri H.Y., A.A. ve S.Ç. isimli 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 3 kişinin 2 farklı otomobilllerle  Mudanya'ya geleceğini belirledi. Araçlar, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumyaka Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda, 1 adet üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli timsah derisi olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan obje, bir adet 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazması altın işlemeli Tevrat, 2 adet ceylan derisi olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 20 adet farklı çeşitlerde ve boyutlarda renkli taşlar, 2 adet taş üzerine insan figürü işlemeli tablo ve 2 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler H.Y., A.A. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


- Bursa
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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