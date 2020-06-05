Bursa'da 2 bin 500 personelin katıldığı 'Şehit Erman Özcan' operasyonu (2)
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Bursa'da 2 bin 500 personelin katıldığı 'Şehit Erman Özcan' operasyonu (2)

OYUNCAK BEBEKLERİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTIBursa'da polis memuru Erman Özcan'ın, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olduğu mahallede düzenlenen operasyon, havadan görüntülendi.

Bursa'da 2 bin 500 personelin katıldığı 'Şehit Erman Özcan' operasyonu (2)
05.06.2020 07:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 07:38

OYUNCAK BEBEKLERİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ın, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olduğu mahallede düzenlenen operasyon, havadan görüntülendi. Çok sayıda adrese yapılan baskında, bir evin salonunun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucuyu oyuncak bebeklerin içine gizlediği tespit edildi.Gözaltına alınan 50 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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