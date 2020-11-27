Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu

27.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:37
Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden biri olarak açıkladığı Bursa'da, yasak olmasına rağmen 2 ayrı gelin alma eğlencesinde onlarca kişi davul-zurna eşliğinde halay çekti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden biri olarak açıkladığı Bursa'da, yasak olmasına rağmen 2 ayrı gelin alma eğlencesinde onlarca kişi davul-zurna eşliğinde halay çekti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, evlenen çiftlerden birini tespit edip ceza kesti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı açıklamasında vaka sayısında artış yaşanan illerden birinin de Bursa olduğunu bildirdi. Bakan Koca, tedbirlere uyulmasını istedi.

Ancak kentteki 2 mahallede dün, salgın nedeniyle yasak olmasına rağmen gelin alma eğlencesi düzenlendi.Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi ile Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Başak Sokak'ta yapılan gelin alma eğlenceleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Onlarca kişinin davul-zurna eşliğinde el ele tutuşarak, halay çektiği görüntüler, büyük tepki topladı. Maskesiz kalabalığın sosyal mesafeyi hiçe saydığını gözler önüne seren görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Osmangazi ilçesinde düzenlenen eğlencedeki gelin ve damadın kimlikleri tespit edildi. Polis, çifte 6 bin 300 lira para cezası uyguladı. Yıldırım ilçesindeki gelin ve damadın kimlik tespiti ise sürüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

İlgili Haberler

Son dakika haber | Bursa'da koronavirüse yakalanan doktor, hayatını kaybetti
Son dakika haber | Bursa'da koronavirüse yakalanan doktor, hayatını kaybetti
Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Bursa'da otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Bülent Ersoy Funda Eryiğit
Spor Samatta Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:45:34. #1.15#
title