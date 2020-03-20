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Türkiye, Bursa, Ekonomi

Bursa'da 2 AVM kapandı, 5 AVM de, süresini kısalttı

Bursa'da 2 AVM kapandı, 5 AVM de, süresini kısalttı Türkiye'deki korona virüs önlemi kapsamında, Bursa'da AVM'ler tarafından flaş kararlar duyuruldu.

20.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:41
Bursa'da 2 AVM kapandı, 5 AVM de, süresini kısalttı

Bursa'da 2 AVM kapandı, 5 AVM de, süresini kısalttı

BURSA - Türkiye'deki korona virüs önlemi kapsamında, Bursa'da AVM'ler tarafından flaş kararlar duyuruldu.

Bursa'nın yerel kuruluşlarından Sönmez Holding'e bağlı Kent Meydanı AVM ve As Outlet AVM, bugün itibariyle faaliyetine ara verdi. Geçici süreyle kapalı kalacak AVM'lerdeki gıda marketleri, 12.00-20.00 saatleri arasında hizmetini sürdürecek. Bursa merkezli, ülke genelinde AVM zinciri bulunan Özdilek Holding de, Özdilek NilüferkPark Bursa AVM için bir karar aldı. Özdilek NilüferPark Bursa'nın faaliyet zamanı daraltılarak, 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi. Bu AVM'deki Özdilek markalı hipermarket ve safahat lokantaları, 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.

Ulusal yatırımcıya ait, ancak ticari merkez kayıtları Bursa'da bulunan Korupark AVM ve Zafer Plaza AVM de, hizmetini 12.00-20.00 arasına çekti. Ulusal sermayeli CarrefourSA Bursa AVM, Suryapı Marka AVM ve Anatolium Bursa AVM de, 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Hizmet sürelerini kısaltan AVM'lerdeki gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri satışının yapıldığı marketler, belirlenen yeni sürelerde hizmeti sürdürecek. Açık AVM'lerdeki ulusal zincir mağazaların genelinde, merkezi kurumsal kararla faaliyetlerine ara verenler dikkati çekti.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği, AVM'lere yazılı çağrıda bulunmuştu

Dün yapılan açıklamada, "Ülke genelinde açık kalması zorunlu olan sağlık, lojistik hizmetleri ile gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satış noktaları dışındaki tüm ticari alanların, alışveriş merkezleri, yeme içme işletmelerinin kapatılması kararının ivedilikle alınmasını destekliyor ve bekliyoruz" denilmiş, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği de, söz konusu açıklamayı, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kent Meydanı AVM ve AS Outlet yönetiminden yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayın' çağrısı doğrultusunda ve devlet yetkilileri tarafından alınan önlemlere destek olmak için 20 Mart Cuma tarihinden itibaren faaliyetlerimize geçici bir süre ara veriyoruz. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve siz değerli ziyaretçilerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağımıza olan inancımız sonsuzdur. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde yeniden buluşmayı dileriz" denildi.

Açıklamada, her iki AVM'nin bünyesinde bulunan süpermarketlerin hizmet vermeye devam edeceği de vurgulandı.

Bursa'da 2 AVM kapandı, 5 AVM de, süresini kısalttı

Kaynak: İHA

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Bursa'da 2 AVM kapandı, 5 AVM de, süresini kısalttı

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