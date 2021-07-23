Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2.6 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2.6 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi Refah Sokak üzerindeki bir adrese uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takipte adrese giren Vedat K. ve Ergül Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 kilo 645 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 14 adet uyuşturucu extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 290 TL para ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Ahmet Kural Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 01:05:39. #1.16#

title