Bursa'da 2.56 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine 'Yeni kasap dükkanı açtım dedi

Bursa'da 2.56 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine 'Yeni kasap dükkanı açtım dediBursa'nın İnegöl İlçesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan sürücü alkolmetreye üflememek için uzun süre direndi.

Bursa'da 2.56 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine 'Yeni kasap dükkanı açtım dedi

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan sürücü alkolmetreye üflememek için uzun süre direndi. Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve 2.56 promil alkollü olduğu tespit edilen Batuhan G.(32) kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerini 'Yeni kasap dükkanı açtım' diyerek engellemek istedi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Batuhan G.?ye toplam 3 bin 813 TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, 16 AJU 594 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Batuhan G.?nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Ekipler, alkolmetreye üflememek için uzun süre direnen Batuhan G.?yi uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Yapılan kontrollerde 2.56 promil alkollü olduğu tespit edilen Batuhan G. kendisine ceza yazmak isteyen ekiplere 'Yeni kasap dükkanı açtım' diyerek ceza yazılmamasını istedi.

TOPLAM 3 BİN 813 TL CEZA

Sürücü Batuhan G.?ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 474 TL ve alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 3 bin 813 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Batuhan G.?nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı