Bursa'da 19 Mayıs balkonlardan kutlandı Bursa'da 19 Mayıs balkonlardan kutlandı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101.yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerinde vatandaşlar saat 19.

Bursa'da 19 Mayıs balkonlardan kutlandı

BURSA - Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101.yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerinde vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan istiklal marşına eşlik ettiler.

Orhangazi'de vatandaşlar 19.19'da evlerinin camlarına ve pencerelere çıkarak hep bir ağızdan istiklal marşı okudu. Korona Virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs kutlamalarının yapılamadığı bu yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada 19 Mayısı kutlamak için tüm vatandaşlar saat 19.19'da Evlerinin Balkonlarından ve pencerelerinden istiklal marşı okumaya çağırdı. Orhangazi'de bir çok bölgede vatandaşlar camlara ve balkonlara çıkarak ellerinde bayraklarla belediye hoparlöründen okunan istiklal marşına eşlik ettiler. Vatandaşlar ayrıca istiklal marşının ardından kendi imkanları ile çaldıkları müziklerle 19 Mayıs coşkusu yaşadılar.

Kaynak: İHA