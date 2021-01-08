Fabrika çalışanı 18 kişi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Fabrika çalışanı 18 kişi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

08.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 18 kişi, tinerden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 18 kişi, tinerden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 18 kişi rahatsızlandı.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine fabrikaya 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Tinerden zehirlendiklerinden şüphelenilen işçiler İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Fabrika çalışanı 18 kişi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fabrika çalışanı 18 kişi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fabrika çalışanı 18 kişi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fabrika çalışanı 18 kişi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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