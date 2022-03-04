Bursa'da 18 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Bursa'da 18 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
BURSA (AA) - Bursa'da 18 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Ocak ve şubat aylarında Nilüfer ilçesindeki 18 evden ziynet eşyası ve para çalındı.
Şikayetler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı.
Polis ekipleri, hırsızlık yapmak istediği apartmanlardaki evlere su borularından tırmanarak çıkan Ş.K'nin (42) kimliğini tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi bir eve girmek üzereyken suçüstü yakaladı.
Öte yandan zanlının evden çaldığı paraları yolda yürürken sayması ve hırsızlık için binaya tırmanmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.