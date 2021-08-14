Bursa'da 17 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak can verdi

Bursa'da 17 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak can verdi Bursa'da körünün altından geçerken açıktaki kablolara dokunan 17 yaşındaki genç akıma kapılıp öldü.

Bursa'da 17 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak can verdi

BURSA - Bursa'da körünün altından geçerken açıktaki kablolara dokunan 17 yaşındaki genç akıma kapılıp öldü. Acı haberi alarak köprü ayağına gelen gencin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olay, dün Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da hafızlık eğitimi alan ve tatilde Bursa'daki ailesini ziyarete gelen 17 yaşındaki Muhammet Fatih Bölükbaşı, iddiaya göre köprünün altına çöp atmaya geldi. Bu esnada açıkta duran elektrik kablolarına dokunarak akıma kapılan Bölükbaşı, yere düştü. Gencin yere düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin gencin ailesine ulaşarak haber vermesi sonrası olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bölükbaşı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammet Fatih Bölükbaşının cenazesi ise bugün öğlen namazına müteakip Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur