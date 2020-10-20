Bursa'da 160 litre sahte içki ele geçirildi
20.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:20
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 160 litre sahte içki ele geçirildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 160 litre sahte içki ele geçirildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü bir süredir takibe aldığı Küçük Kumla Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramalarda 160 litre satışa hazır sahte içki ve 200 litreye yakın alkol yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Sahte içki ve malzemelere el koyan ekipler, olayla ilgili İ.O'yu gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut