Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ve 101 bin 807 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ve 101 bin 807 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 10 ay önce düzenlediği operasyonda 7 kişi tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekeye üye olduğu öne sürülen 6 şüpheliye daha ulaştı. Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.E., Ş.G., A.A., O.S., S.A. ve A.L.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 16 kilo esrar, 101 bin 807 uyuşturucu hap, 100 gram bonzai, 300 gram metamfetamin, 5 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin liraya da el konuldu.Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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