Bursa'da 150 polisle narkotik uygulaması



BURSA - Bursa'da özel harekat polislerinin de katıldığı toplam 150 polisle 7 ayrı noktada düzenlenen narkotik uygulamasında çok sayıda araç didik didik arandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve diğer şubelerin de desteğiyle dev bir narkotik uygulaması düzenledi. Meydancık, Çukurca, Demetlevler, Soğanlı, Anadolu, Hacıvat ve Beyazıt mahalleri olmak üzere 7 ayrı noktada yapılan uygulamalarda araç ve şüpheli şahıslar didik didik arandı. Narkotik köpeği Alfa da araçlarda uyuşturucu araması yaparken, uygulamaya Özel Harekat polisleri de katıldı. Öte yandan eksik belgesi bulunan ve alkollü araç sürücülerine de ceza kesildi.

Uygulamanın 3 gün boyunca süreceği bildirildi.