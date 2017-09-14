Bursa'da 150 polis ile narkotik operasyonu yapıldı



BURSA'da özel harekat polislerinin de destek verdiği 150 polisin katıldığı 7 ayrı noktada Narkotik operasyonu düzenlendi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin destek verdiği 150 polisin katıldığı narkotik operasyonunda şüpheli şahıslar ve araçlar arandı. Narkotik köpeği Alfa'nında katıldığı operasyonlarda Meydancık, Çukurca, Demetlevler, Soğanlı, Anadolu, Hacıvat ve Beyazıt Mahallerinde uygulama noktaları kuruldu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.



Görrüntü Dökümü:



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-Uygulama alanından görüntü



-Ekiplerin arama yapması



-Detaylar



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)



(Tür: Yurt)