BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da yüksek faizle borç verip, imzalattıkları boş senetlerle mal varlıklarını kendi üzerlerine geçirdikleri 16 kişiyi mağdur edip, 150 milyon TL haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklandı.

BURSA'da yüksek faizle borç verip, imzalattıkları boş senetlerle mal varlıklarını kendi üzerlerine geçirdikleri 16 kişiyi mağdur edip, 150 milyon TL haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki bir kişinin başına silah dayanarak, tehdit edildiği ve zorla boş senet imzalandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, konu ile ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla araştırmayı derinleştiren ekipler, 16 kişinin aynı yöntemle mağdur olduğunu ve 39 şüphelinin bulunduğunu saptadı. Yapılan araştırmada organize suç örgütünün 60 yaş ve üzeri kişileri hedef alarak, yüksek faizle borç verdikleri, imzalattıkları boş senetlerle mal varlıklarını kendi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi. Organize suç örgütü üyelerinin bu yöntemlerle toplam 150 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için dün 26 adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alınırken, mal varlıklarına da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 13:48:51. #1.13#

title