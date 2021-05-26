BURSA'DA 150 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE 9 TUTUKLAMA

BURSA'da yüksek faizle borç verip, imzalattıkları boş senetlerle mal varlıklarını kendi üzerlerine geçirdikleri 16 kişiyi mağdur edip, 150 milyon TL haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklandı.

BURSA'da yüksek faizle borç verip, imzalattıkları boş senetlerle mal varlıklarını kendi üzerlerine geçirdikleri 16 kişiyi mağdur edip, 150 milyon TL haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki bir kişinin başına silah dayanarak, tehdit edildiği ve zorla boş senet imzalandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, konu ile ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla araştırmayı derinleştiren ekipler, 16 kişinin aynı yöntemle mağdur olduğunu ve 39 şüphelinin bulunduğunu saptadı. Yapılan araştırmada organize suç örgütünün 60 yaş ve üzeri kişileri hedef alarak, yüksek faizle borç verdikleri, imzalattıkları boş senetlerle mal varlıklarını kendi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi. Organize suç örgütü üyelerinin bu yöntemlerle toplam 150 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için dün 26 adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alınırken, mal varlıklarına da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı