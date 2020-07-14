Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi

Bursa'da 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi şehitleri Meydanında düzenlenecek olan "Demoktasi" mitingi etkinliği nedeni ile araç trafiğine kapatılacak yollar belli oldu.

Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi
14.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:47

Bursa'da 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi şehitleri Meydanında düzenlenecek olan "Demoktasi" mitingi etkinliği nedeni ile araç trafiğine kapatılacak yollar belli oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapanacak yollar şu şekilde olacak.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti Haşimişcan Caddesi gidiş istikametinde bulunan Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağına kadar gidiş ve Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti geliş istikametleri her iki yön;

Altıparmak Caddesi (Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi)Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına ve Haşimişcan Caddesine gidiş istikameti, Fevzi Çakmak Caddesi (Demokrasi Meydanı Hakimiyet Kavşağı Arası her iki yönde) 15 Temmuz 2020 günü saat: 16.30' dan 16 Temmuz 2020 günü saat: 05.: 00' a kadar ana yollar ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.

Acem Reis Cami istikametinden, Haşimişcan Caddesi istikametine ve İnönü Caddesinden Haşimişcan Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikametlerine trafik durumuna göre zaman zaman araç trafiğine kapatılacaktır.

Gençosman Kavşağından- Kent Meydanı- Uluyol Kavşağı- Hakimiyet Kavşağının geliş ve gidiş istikameti şerit daraltma uygulanarak zaman zaman kısa süreli araç trafiğine kapatılacaktır.

Sancak Koşusu'nun başlayacağı saat: 21.30'dan koşunun biteceği saate kadar Hamzabey Caddesi-Çekirge Caddesi kavşağından itibaren (Çekirge Caddesi-Altıparmak Caddesi) Demokrasi Meydanı istikametine ana yollar ile bağlantı yolları her iki yön trafiğe kapatılacaktır.

Altarnatif güzergahlar şu şekilde olacak

Altıparmak Caddesi- Stad Kavşağından- İzmir yoluna çıkmak isteyen sürücüler Çekirge Caddesi - Çelik palas Lambalar- Kükürtlü- Acemler istikametler- Ankara yoluna çıkmak isteyen sürücüler Altıparmak- İpekiş- Merinos Gençosman, ya da İnönü- Setbaşı- Yeşil istikametlerini, İstanbul yoluna gitmek isteyen sürücüler Gençosman- İstanbul yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir Dünya
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Alişan Ozan Güven Demet Akalın
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:17:12. #1.15#
title