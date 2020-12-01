Bursa'da 15 binden fazla daire doğal gaza kavuşuyor
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Bursa'da 15 binden fazla daire doğal gaza kavuşuyor

01.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:19
Bursa'da 15 binden fazla daire doğal gaza kavuşuyor

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan düzenlemeyle Bursa'da 15 bin 464 dairenin doğal gaz sorununun çözüldüğünü söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan düzenlemeyle Bursa'da 15 bin 464 dairenin doğal gaz sorununun çözüldüğünü söyledi.

Ödünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de 81 ilin yanı sıra Bursa ve ilçelerini ilgilendiren doğal gaz kullanımıyla ilgili bir karar alındığını belirtti.

"İmar Barışı" kapsamı içinde ruhsatsız yapılara elektrik ve su bağlanmasının olağan hale geldiğini anca bu yapılara doğal gaz izni verilmediğini anımsatan Ödünç, şöyle konuştu:

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"Böyle olunca vatandaşlarımız da İmar Barışından faydalandılar, tapu, elektrik ve suyu aldılar ancak doğal gaz bağlanamadığı için ciddi manada sıkıntı yaşadılar. Bunu ortadan kaldırmak için TBMM'de enerji piyasasıyla ilgili bir kanun düzenlemesi gereği duyduk ve bu sorun aşılmış oldu. Bursa'da 3 ilçede bu sorun daha fazla öne çıktı. Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu'nun bazı mahallerinde sıkıntı vardı. Yıldırım'da 6 bin 570, Osmangazi'de 1756 ve Gürsu'da ise 1250 bina olmak üzere toplam 9 bin 576 bina doğal gaz kullanamıyordu. Yani 15 bin 464 dairede doğalgaz yoktu. Ortalama 4 kişiden saysanız 60 binin üzerinde bir nüfus Bursa'da doğal gaz kullanamıyordu. Yapılan düzenlemeyle inşallah bu kış doğal gaz firmaları alt yapı çalışmalarını gerçekleştirecek ve önümüzdeki yıl içinde vatandaşlarımızın bu mağduriyeti giderilmiş olacak."

Ödünç, doğal gazın vatandaş açısından büyük bir kolaylık olduğunu vurgulayarak, çevre temizliği açısından da büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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