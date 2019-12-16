Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor
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Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor

Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

16.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:38
Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor

'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki evinden 13 'ta ayrılan 14 yaşındaki Damla Uzun'dan o tarihten sonra haber alınamadı.

Yanına bazı eşyalarını da aldığı öğrenilen Uzun için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Emniyet yetkililerince başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
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