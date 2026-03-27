Bursa'da 14 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Ulucami Mahallesi'nde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 14 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı