Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi; 5 gözaltı Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi; 5 gözaltıBursa'da, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1300 yıllık kadın figürlü mozaik tablo ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi; 5 gözaltı

Bursa'da, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1300 yıllık kadın figürlü mozaik tablo ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.A.'nın, yaklaşık 1300 yıllık olduğu değerlendirilen kadın figürlü mozaik tabloyu, Bursa'nın Gemlik ilçesine getirerek, burada satacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Gemlik'in Narlı Mahallesi'ndeki bir eve, dün akşam düzenledikleri operasyonla E.A. ile H.M., A.T., İ.U. ve İ.A'yı gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş kadın figürlü tabloya el koydu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA