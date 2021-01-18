Bursa'da 13 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
18.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:14
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine şüpheliye ait adrese baskın yapan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
K.Y'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu