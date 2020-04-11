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Milletvekili, AK Parti, Bursa, İşçi, Ekonomi

Bursa'da 12 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Bursa'da 12 bin firmanın, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, 200 bin civarında çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptığı bildirildi.

11.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:22
Bursa'da 12 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Bursa'da 12 bin firmanın, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, 200 bin civarında çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptığı bildirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte şu ana kadar 12 bin firmanın 200 bine yakın çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

Esgin, kentte faaliyet gösteren diğer firmaları da işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine ödenek için başvuru yapmaya çağırdı.

Kısa çalışma ödeneğine, faaliyetlerini 4 hafta süreyle kısmen ya da tamamen durduran ya da haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte biri oranında azaltan işverenler başvuru yapabiliyor.

Ödenek kapsamında devlet tarafından işçiye, çalışmadığı süreler için azami 3 ay, günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar ödeme yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığıyla aylık olarak doğrudan işçiye veriliyor. İşverenlerin ödenekten yararlandıkları süre zarfında işçi çıkarmamaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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