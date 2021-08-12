Bursa'da 118 adet aynalı sazan gölete salındı
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Bursa'da 118 adet aynalı sazan gölete salındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da 118 adet aynalı sazan gölete salındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yenice Göleti'ne 190 kilogram aynalı sazan bırakıldı.

Bursa'da 118 adet aynalı sazan gölete salındı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yenice Göleti'ne 190 kilogram aynalı sazan bırakıldı. Göldeki balık popülasyonunu arttırmak adına yapılan çalışma sonrası 2 yıl süreyle gölde balık tutmak da yasaklandı.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin pek çok spor branşında olduğu gibi olta balıkçılığı branşında da çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi ile İnegöl Sportif Olta Balıkçılığı Kulübü, bu branşın etkinliklerinin gerçekleştirildiği Yeniceköy DOSTUM tesisleri göletinde balık popülasyonunu arttırmak adına çalışma başlattı.

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Sportif Olta Balıkçılığı Kulübü işbirliğinde, Yenice Göletine 190 kilogram ağırlığında toplamda 118 adet anaç aynalı sazan bırakıldı. Gölette balık popülasyonunun arttırılması adına yapılan çalışmayla, 2 yılda ciddi bir balık seviyesi elde edilmesi hedefleniyor. Bu çalışma kapsamında Yenice göletinde 2 yıl süreyle balık tutmakta yasaklanacak. 2 yılda bırakılan balıkların üremesiyle gölette balık popülasyonu en üst seviyeye ulaşmış olacak.

Bursa'da 118 adet aynalı sazan gölete salındı
Bursa'da 118 adet aynalı sazan gölete salındı
Bursa'da 118 adet aynalı sazan gölete salındı
Bursa'da 118 adet aynalı sazan gölete salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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