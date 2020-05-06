Bursa'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor
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Bursa'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor

Bursa'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor
06.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:22

Bursa'da koronavirüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanlarının yoğun mesaisinin devam ettiği bildirildi.

Bursa'da koronavirüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanlarının yoğun mesaisinin devam ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadelede en önde yer alan ve vatandaşlarla ilk teması kuran 112 Acil Sağlık ekipleri, en iyi sağlık hizmetini sunmak için hayatlarını ortaya koyuyor.

Sağlık çalışanları hem olası hastaları hem de kendilerini virüsten korumak için özel kıyafet ve malzemelerle izole olduktan sonra göreve başlıyor.

Bursa'da çalışan Sağlık Müdürlüğüne bağlı 79 istasyondan biri olan 13 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri Merkezinde görevli acil tıp teknisyeni Hacer Ünvermiş, paramedik Gözde Dağlar ve acil tıp teknisyeni Eyüp Soydan, bu süreçte sürekli olarak birlikte sahada yer aldıklarını ifade etti.

Bulaş riskini önlemek için bu tedbirlerin alındığını belirten 8 yıllık acil tıp teknisyeni Hacer Ünvermiş de yoğun bir dönem geçirdiklerini aktardı.

Pandemi süresince kendilerine gelen çağrılarda sonra koruyucu giysiler ve ekipmanlarını giyerek vakalara çıktıklarını anlatan Ünvermiş, "Vakaya ulaştığımızda ise hastamızın da önlemini alıp maskesini takıyoruz. Hastamızı hastaneye bıraktıktan sonra ambulansımızı Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına göre dezenfektanlarla temizliğini yapıyoruz. Ambulansımızı belli bir süre havalandırdıktan sonra, bir sonraki vakaya hazır hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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