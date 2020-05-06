Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi 588 bin 972 çağrıya cevap verdi

Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince 588 bin 972 çağrıya cevap verdi.

Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince 588 bin 972 çağrıya cevap verdi.

Bursa Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinin vardiyalı 80 personel ile 20 masada 588 bin 972 çağrıyı cevaplandırdığı duyuruldu.

Açıklamada, çağrıların 447 bin 624'ünün 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan geldiği ve bunların da 81 bin 274'ünün Vefa Sosyal Yardım Gruplarına iletilmek üzere kaymakamlıklara yönlendirildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinde 10 masada 44 emniyet mensubu, 3 masada 13 jandarma personeli ve 10 masada 23 sağlık personelinin vardiyalı olarak vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA