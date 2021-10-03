Bursa'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasının ardından bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, ilçe merkezinde İ.Ş'nin kullandığı aracı durdurarak yaptıkları aramalarda 110 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.Ş. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri