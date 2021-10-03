Bursa'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Bursa'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel
Bursa'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasının ardından bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, ilçe merkezinde İ.Ş'nin kullandığı aracı durdurarak yaptıkları aramalarda 110 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ş. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri
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