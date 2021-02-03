Bursa'da 110 litre sahte içki ele geçirildi
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Bursa'da 110 litre sahte içki ele geçirildi

03.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:03
Bursa'da 110 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Samanlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), zanlı O.K'nin (73) Samanlı Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramalarda, şişelerde yaklaşık 110 litre sahte içki, alkol miktarı ölçümünde kullanılan boru şeklinde 13 cam aparat, 1 rulo barkod ve doluma hazır şişeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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