Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi - Haberler
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Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi

Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi.

BURSA (İHA) - En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Orhangazi ilçesi Gemiç Mahallesinde 104 anne ve anne adayına uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, uyuşturucuyla mücadele uygulaması (UYUMA)'nın nasıl kullanıldığı hakkında seminer düzenlendi. - BURSA

Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi

Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi

Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi

Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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