Bursa'da 101 hatim duası yapıldı
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Bursa'da 101 hatim duası yapıldı

25.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:14
Bursa'da 101 hatim duası yapıldı

Bursa'da son bir sene içerisinde vefat edenlerin ruhlarına okunan hatm-i şeriflerin ve tesbihatların duası, yılın son cumasında Ulucami'de yapıldı.

Bursa'da son bir sene içerisinde vefat edenlerin ruhlarına okunan hatm-i şeriflerin ve tesbihatların duası, yılın son cumasında Ulucami'de yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın son cuması hatim cemiyeti tertip edildi. Ulucami'de toplanan cemaat, son bir yıl içinde vefat edenlerin ruhlarına dualar etti. Ulucami baş imamı Tahsin Karanfil tarafından edilen hatim duasında, dünyayı etkisi altına alan salgının bir an önce bitmesi, tedavi görenlerin iyileşmesi, vefat edenlerin günahlarının affı ve afetlerin bir daha yaşanmaması için Allah'a niyazda bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020'nin son cumasını vatandaşlarla birlikte eda ettiklerini söyledi. Son bir sene içerisinde vefat edenler için yılın son cuması hatimler okunması adetini geçen sene başlattıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve yakınları tarafından okunan 101 hatm-i şerifin, Yasin, Tebareke ve tesbihatların ve kelime-i tevhidlerin sevapları bağışlanmış oldu. Allah kabul etsin. Ruhları şad ve mekanları cennet olsun. Bu vesileyle de güzel bir dayanışma örneği sergilenmiş oldu. Okuyanlara teşekkür ediyorum. Her ne kadar pandemi dolasıyla ağzımızda maske ve aramızda mesafeler olsa da birlik ve beraberliğimize halel gelmemesi adına bu tür yaklaşımların önemli olduğunu düşünüyorum. 2021'in de Bursa'ya ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini, sıkıntının, kaza ve belaların olmadığı ve virüsten kurtulduğumuz yıl olmasını temenni ediyorum. Herkese hayırlı seneler diliyorum" dedi. - BURSA

Bursa'da 101 hatim duası yapıldı
Bursa'da 101 hatim duası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:31:47. #1.15#
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