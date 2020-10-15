Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
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Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü

15.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:22
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü

BURSA'da 3 katlı 100 yıllık tarihi binanın bir bölümü çöktü.

BURSA'da 3 katlı 100 yıllık tarihi binanın bir bölümü çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından tedbir amacıyla, binanın çevresindeki 2 ev de tahliye edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Yahşibey Caddesi'ndeki 3 katlı, 100 yıllık tarihi binanın bir bölümü, bilinmeyen nedenle çöktü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yaşlı bir vatandaşın yaşadığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan aramada, enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Binanın kalan bölümünün de yıkılma ihtimaline karşı sokak üzerine bulunan 2 bina tahliye edildi, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.Mahallede oturan Erol Kurtul, bir anda büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Büyük bir çatırdama sesi geldi, o sırada mahalleyi bir duman kapladı. Bu sokak üzerinden insanlar geçiyor, böyle bir binanın burada bulunması çok tehlikeli. Hiç birimizin can güvenliği yok. Bu olayda da can kaybı yaşanmaması sevindirici. İçeride yaşlı bir vatandaşın olduğu söyleniyordu ama arama çalışmalarında kimse çıkmadı" dedi.


Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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