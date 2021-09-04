Bursa'da 100 metre sürüklenen araçta can pazarı: 2 yaralı
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Bursa'da 100 metre sürüklenen araçta can pazarı: 2 yaralı

Bursa'da 100 metre sürüklenen araçta can pazarı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla atıp 100 metre sürüklendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla atıp 100 metre sürüklendi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mehmet Taşkaya(25) yönetimindeki 16 PU 741 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çarpıp takla atan araç, kaldırım üzerinde 100 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Halil Kılıç (26) yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı da olay yerine sevk İtfaiye Arama Kurtarma ve 112 ekiplerince kurtarıldılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Halil Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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