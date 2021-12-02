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Bursa'da 100 gram simit 3 lira oldu

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Ekonomi

Bursa'da 100 gram simit 3 lira oldu Bursa'da 100 gram simidin fiyatı, 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.

BURSA (İHA) - Bursa'da 100 gram simit 3 lira oldu

BURSA - Bursa'da 100 gram simidin fiyatı, 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.

Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 2,5 liradan 3 liraya, tereyağlı simidin ise 3 liradan 3,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Bursa'da 100 gram simit 3 lira oldu

Bursa'da 100 gram simit 3 lira oldu

Bursa'da 100 gram simit 3 lira oldu

Bursa'da 100 gram simit 3 lira oldu

Bursa'da 100 gram simit 3 lira oldu

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İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Ekonomi Haberleri

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